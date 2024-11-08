Энтони Эдвардс набрал 33 очка, 8 подборов и 6 передач в победном матче с «Чикаго»
«Миннесота» победила «Чикаго» на выезде – 135:119.
В составе «Вулвз» Энтони Эдвардс набрал 33 очка, 8 подборов и 6 передач.
За 35 минут Энтони реализовал 13 из 23 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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