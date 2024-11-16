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Энтони Эдвардс поставил сверху с сопротивлением нескольких игроков «Сакраменто»

Энтони Эдвардс исполнил эффектный данк.

Защитник «Миннесоты» в третьей четверти поставил сверху с сопротивлением нескольких игроков «Сакраменто».

«Вулвз» победили 130:126, на счету Эдвардса 36 очков и 5 подборов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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