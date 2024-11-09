«Не стань парнем одного момента». Энтони Эдвардс рассказал о совете от Дрэймонда Грина
Энтони Эдвардс поставил перед собой цель после совета от Дрэймонда Грина.
«Я не хочу, чтобы мы стали командой, которая пару раз выходила в плей-офф, а потом не возвращалась туда.
После финала Олимпийских игр у меня состоялся отличный разговор с Дрэймондом Грином. Он сказал мне: «Не стань парнем одного момента». Так что это моя главная цель.
Я хочу, чтобы мы были такой командой, чтобы все знали, что к игре против нас лучше быть готовым. Мы еще не достигли такого уровня, и, вероятно, это зависит от меня», – сказал лидер «Миннесоты».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости