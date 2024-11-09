«Не стань парнем одного момента». Энтони Эдвардс рассказал о совете от Дрэймонда Грина

Энтони Эдвардс поставил перед собой цель после совета от Дрэймонда Грина.

«Я не хочу, чтобы мы стали командой, которая пару раз выходила в плей-офф, а потом не возвращалась туда.

После финала Олимпийских игр у меня состоялся отличный разговор с Дрэймондом Грином . Он сказал мне: «Не стань парнем одного момента». Так что это моя главная цель.

Я хочу, чтобы мы были такой командой, чтобы все знали, что к игре против нас лучше быть готовым. Мы еще не достигли такого уровня, и, вероятно, это зависит от меня», – сказал лидер «Миннесоты».