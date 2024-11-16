Богдан Богданович возобновил тренировки в фарм-команде «Атланты». Серб восстанавливается после травмы

Богдан Богданович приближается к возвращению в строй.

Защитник в пятницу присоединился к фарм-команде «Атланты», где возобновил тренировочный процесс после травмы мышцы задней поверхности бедра, которую получил в конце октября.

Вскоре «Хоукс» объявили, что Богдан возвращается в основную команду.

32-летний Богданови ч выбыл после первого же матча сезона и перенес нехирургическую процедуру.