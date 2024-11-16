Богдан Богданович возобновил тренировки в фарм-команде «Атланты». Серб восстанавливается после травмы
Богдан Богданович приближается к возвращению в строй.
Защитник в пятницу присоединился к фарм-команде «Атланты», где возобновил тренировочный процесс после травмы мышцы задней поверхности бедра, которую получил в конце октября.
Вскоре «Хоукс» объявили, что Богдан возвращается в основную команду.
32-летний Богданович выбыл после первого же матча сезона и перенес нехирургическую процедуру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: CBS Sports
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