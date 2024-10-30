Богдан Богданович выбыл как минимум на один месяц из-за травмы

Богдан Богданович в ближайшее время не поможет «Атланте».

Защитник «Хоукс» выбыл как минимум на месяц из-за травмы мышцы задней поверхности бедра.

32-летний Богданович выбыл после первого матча сезона и во вторник перенес нехирургическую процедуру. Примерно через четыре недели его осмотрят повторно.

«Атланта » также потеряла защитников Дайсона Дэниелса и Вита Крейчи в матче с «Уизардс» в понедельник. Дэниелс повредил правое бедро и пропустит как минимум одну игру, в то время как Крейчи получил растяжение мышцы правой ноги и, как ожидается, выбыл минимум на две недели.

«Хоукс» ранее потеряли легкого форварда Де’Андре Хантера (воспаление правого колена) и резервного разыгрывающего Коби Бафкина (подвывих правого плеча).

Богданович набирает в среднем 15,6 очка, 3,5 подбора и 3,1 передачи при 39,1% попадания трехочковых за пять сезонов в составе «Атланты».