Богдан Богданович выбыл как минимум на один месяц из-за травмы
Защитник «Хоукс» выбыл как минимум на месяц из-за травмы мышцы задней поверхности бедра.
32-летний Богданович выбыл после первого матча сезона и во вторник перенес нехирургическую процедуру. Примерно через четыре недели его осмотрят повторно.
«Атланта» также потеряла защитников Дайсона Дэниелса и Вита Крейчи в матче с «Уизардс» в понедельник. Дэниелс повредил правое бедро и пропустит как минимум одну игру, в то время как Крейчи получил растяжение мышцы правой ноги и, как ожидается, выбыл минимум на две недели.
«Хоукс» ранее потеряли легкого форварда Де’Андре Хантера (воспаление правого колена) и резервного разыгрывающего Коби Бафкина (подвывих правого плеча).
Богданович набирает в среднем 15,6 очка, 3,5 подбора и 3,1 передачи при 39,1% попадания трехочковых за пять сезонов в составе «Атланты».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий