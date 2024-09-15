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«Марафон продолжается». Богдан Богданович опубликовал фото с Новаком Джоковичем

Богдан Богданович поделился фото с Новаком Джоковичем.

Сербский защитник Богдан Богданович опубликовал в соцсети фотографию с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» теннисистом Новаком Джоковичем.

«Марафон продолжается», — подписал фото атакующий защитник «Атланты».

Джокович принимает участие в Кубке Дэвиса в составе сборной Сербии.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegraf.rs
logoАтланта
logoНовак Джокович
logoНБА
logoКубок Дэвиса
Баскетбол - фото
logoБогдан Богданович
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