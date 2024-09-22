Богдан Богданович о целях на регулярный сезон НБА: «Отыграть 82 матча»

Богдан Богданович рассказал о задачах на сезон-2024/25.

Защитник «Атланты» готовится к новому регулярному чемпионату НБА после завоевания бронзы на Олимпиаде.

«Хочу отыграть 82 матча. Мне это еще не удавалось, это очень сложно. В прошлом сезоне я пропустил два. Один раз был болен, второй раз – травмирован. Думаю, у меня получится в этом сезоне.

Нам надо поработать над атмосферой в команде, у нас много новых игроков. Есть шанс добиться этого с баскетболистами уровня Трэя Янга , Капелы , Хантера . В НБА все возможно, везде все возможно, нужно просто верить в себя и оставаться последовательным», – заявил сербский игрок.