Богдан Богданович о целях на регулярный сезон НБА: «Отыграть 82 матча»
Богдан Богданович рассказал о задачах на сезон-2024/25.
Защитник «Атланты» готовится к новому регулярному чемпионату НБА после завоевания бронзы на Олимпиаде.
«Хочу отыграть 82 матча. Мне это еще не удавалось, это очень сложно. В прошлом сезоне я пропустил два. Один раз был болен, второй раз – травмирован. Думаю, у меня получится в этом сезоне.
Нам надо поработать над атмосферой в команде, у нас много новых игроков. Есть шанс добиться этого с баскетболистами уровня Трэя Янга, Капелы, Хантера. В НБА все возможно, везде все возможно, нужно просто верить в себя и оставаться последовательным», – заявил сербский игрок.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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