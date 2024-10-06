Перо Антич: «Богдан Богданович говорил, что закончит карьеру в «Партизане», но я затащу его в «Црвену Звезду»

Перо Антич пошутил по поводу бывшего одноклубника Богдана Богдановича.

Бывший форвард из Северной Македонии играл с сербским защитником в турецком «Фенербахче ». Сейчас Антич занимает позицию президента баскетбольной федерации своей страны.

Бывший баскетболист болеет за «Црвену Звезду » в рамках европейских турниров.

«Клуб здорово выглядит. Опыт, много местных игроков, Милош Теодосич в качестве лидера. Команда будет становиться все лучше и лучше.

Недавно общались с Богданом Богдановичем . Он говорил, что будет заканчивать игровую карьеру в «Партизане », но я рано или поздно затащу его в «Црвену Звезду», – пошутил Антич.