Димитрис Итудис может возглавить тель-авивский «Хапоэль»

Тель-авивский «Хапоэль» рассматривает вариант с приглашением Димитриса Итудиса.

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, бывший главный тренер ЦСКА и «Фенербахче» – первая опция израильского клуба.

54-летний греческий специалист был уволен из «Фенербахче» в 2023 году. С ЦСКА Итудис дважды побеждал в Евролиге (2016, 2019).

Израильская команда во вторник потерпела третье поражение в Еврокубке, уступив «Бахчешехиру» (82:90).