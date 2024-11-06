Димитрис Итудис может возглавить тель-авивский «Хапоэль»
Тель-авивский «Хапоэль» рассматривает вариант с приглашением Димитриса Итудиса.
Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, бывший главный тренер ЦСКА и «Фенербахче» – первая опция израильского клуба.
54-летний греческий специалист был уволен из «Фенербахче» в 2023 году. С ЦСКА Итудис дважды побеждал в Евролиге (2016, 2019).
Израильская команда во вторник потерпела третье поражение в Еврокубке, уступив «Бахчешехиру» (82:90).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Маттео Андреани
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