Энтони Дэвис и Руи Хатимура могут пропустить матч против «Сан-Антонио»
«Лейкерс» сыграют со «Сперс» в рамках Кубка НБА.
Участие Энтони Дэвиса в матче «вероятно». Центрового продолжает беспокоить плантарный фасциит.
Выступление форварда «Лейкерс» Руи Хатимуры находится «под вопросом» из-за растяжения правого голеностопа.
Обе команды проведут первый матч группового этапа Кубка НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SpursReport в сети X
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