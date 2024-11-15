Руи Хатимура о мотивации «Лейкерс» в Кубке НБА: «Просто хотим заработать деньги»

Руи Хатимура рассказал о мотивации «Лейкерс» в Кубке НБА.

«Мы просто хотим заработать деньги.

Есть такой момент... В прошлом сезоне мы были очень мотивированы. На кону большой приз», – сказал японский форвард «Лейкерс ».

Каждый игрок и главный тренер команды-обладателя Кубка НБА года получит 514 970 долларов.