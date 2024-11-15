Руи Хатимура о мотивации «Лейкерс» в Кубке НБА: «Просто хотим заработать деньги»
Руи Хатимура рассказал о мотивации «Лейкерс» в Кубке НБА.
«Мы просто хотим заработать деньги.
Есть такой момент... В прошлом сезоне мы были очень мотивированы. На кону большой приз», – сказал японский форвард «Лейкерс».
Каждый игрок и главный тренер команды-обладателя Кубка НБА года получит 514 970 долларов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости