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Руи Хатимура о мотивации «Лейкерс» в Кубке НБА: «Просто хотим заработать деньги»

Руи Хатимура рассказал о мотивации «Лейкерс» в Кубке НБА.

«Мы просто хотим заработать деньги.

Есть такой момент... В прошлом сезоне мы были очень мотивированы. На кону большой приз», – сказал японский форвард «Лейкерс».

Каждый игрок и главный тренер команды-обладателя Кубка НБА года получит 514 970 долларов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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