Энтони Дэвис получил разрешение сыграть против «Мемфиса», несмотря на повреждение глаза
Энтони Дэвис избежал серьезной травмы.
Бигмен «Лейкерс» получил разрешение сыграть против «Мемфиса», несмотря на полученное в предыдущей встрече с «Торонто» повреждение левого глаза.
Дэвис получил удар в лицо от центрового «Рэпторс» Якоба Пелтля, когда блокировал его попытку броска сверху. Австриец левой рукой попал Энтони по лицу и глазам.
В понедельник Энтони посетил офтальмолога в качестве «меры предосторожности». Во вторник он тренировался в защитных очках, но не планирует использовать их в матчах.
Дэвис получал царапину на роговице того же левого глаза в марте.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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