Энтони Дэвис получил разрешение сыграть против «Мемфиса», несмотря на повреждение глаза

Энтони Дэвис избежал серьезной травмы.

Бигмен «Лейкерс » получил разрешение сыграть против «Мемфиса », несмотря на полученное в предыдущей встрече с «Торонто» повреждение левого глаза.

Дэвис получил удар в лицо от центрового «Рэпторс» Якоба Пелтля, когда блокировал его попытку броска сверху. Австриец левой рукой попал Энтони по лицу и глазам.

В понедельник Энтони посетил офтальмолога в качестве «меры предосторожности». Во вторник он тренировался в защитных очках, но не планирует использовать их в матчах.

Дэвис получал царапину на роговице того же левого глаза в марте.