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Костас Слукас провел 392-й матч за карьеру и делит с Янкунасом 4-е место в истории Евролиги

Костас Слукас установил еще одно карьерное достижение в Евролиге.

34-летний защитник «Панатинаикоса» в пятницу провел 392-й матч за карьеру и теперь делит с Паулюсом Янкунасом 4-е место в истории главного евротурнира.

В концовке встречи с «Фенербахче» (81:76) Костас стал автором ключевого попадания.

В Топ-3 Евролиги по количеству проведенных матчей Кайл Хайнс (425), Серхио Юль (412) и Серхио Родригес (405).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
logoСерхио Родригес
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПанатинаикос
logoПаулюс Янкунас
logoКостас Слукас
logoСерхио Юль
logoКайл Хайнс
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