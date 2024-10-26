Костас Слукас провел 392-й матч за карьеру и делит с Янкунасом 4-е место в истории Евролиги
Костас Слукас установил еще одно карьерное достижение в Евролиге.
34-летний защитник «Панатинаикоса» в пятницу провел 392-й матч за карьеру и теперь делит с Паулюсом Янкунасом 4-е место в истории главного евротурнира.
В концовке встречи с «Фенербахче» (81:76) Костас стал автором ключевого попадания.
В Топ-3 Евролиги по количеству проведенных матчей Кайл Хайнс (425), Серхио Юль (412) и Серхио Родригес (405).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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