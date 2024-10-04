Кайл Хайнс: «Понял суть европейского баскетбола в финале Евролиги 2012 года против ЦСКА»

Кайл Хайнс рассказал о лучшей игре в карьере.

«Лучшей моей игрой стал финал Евролиги 2012 года против московского ЦСКА, и я вообще не набрал ни одного очка. Мой лучший матч. Он запомнился тем, как мы победили, отыграв отставание в 19 очков и завоевав первый трофей. Эта игра научила меня сути европейского баскетбола. Изменила мой подход, образ мыслей в отношении игры. Индивидуально с моей стороны это был посредственный матч. Но наша команда добилась своей цели и взяла титул. Все праздновали, это был потрясающий момент.

Никто не помнит твою статистику. Ты становишься старше, и все вспоминают только титул. Это изменило мой взгляд, я смог сосредоточиться на том, чем могу максимально помочь команде. Поэтому я и вспомнил тот матч», – заявил центровой.

Хайнс закончил свою карьеру в сентябре. Американский центровой четыре раза становился победителем Евролиги (2012, 2013, 2016, 2019) и трижды признавался «Мистером замком» турнира (2016, 2018, 2022). Он также был включен в состав символической сборной десятилетия Евролиги (2010-2020).

«Олимпиакос» обыграл ЦСКА в финале-2012 Евролиги со счетом 62:61. На счету Хайнса – 3 подбора и 1 передача.