Кайл Хайнс присоединился к тренерскому штабу «Бруклина»

Кайл Хайнс продолжит карьеру в баскетболе в качестве тренера.

Четырехкратный победитель Евролиги вошел в штаб Жорди Фернандеса в «Нетс». Об этом сообщил агент Мишко Ражнатович

Хайнс завершил игровую карьеру в сентябре в возрасте 38 лет.