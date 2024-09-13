Награда самому уважаемому игроку Евролиги будет носить имя Кайла Хайнса

Совет профсоюза игроков Евролиги решил назвать награду именем Кайла Хайнса.

Американский центровой все четыре раза в истории звания самому уважаемому игроку становился победителем в этой номинации. Совет игроков решил поблагодарить Хайнса за его вклад, назвав награду в его честь. Хайнс завершил игровую карьеру в 38 лет.

Победители ELPA Players’ Choice Awards определяются ежегодно по итогам голосования баскетболистов.