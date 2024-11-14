Джа Морэнт показал пальцами пистолет в сторону Энтони Дэвиса

Болельщики заметили у Джа Морэнта знакомый жест.

Звездный разыгрывающий «Мемфиса » пропустил матч против «Лейкерс » из-за травмы бедра. Наблюдая за игрой со скамейки запасных и болея за партнеров по команде, Морэнт показал жест, будто нацеливая пистолет на Энтони Дэвиса . Таким образом он отпраздновал трехочковое попадание Санти Альдамы из угла.

В 2023 году Морэнт был замечен с пистолетом в прямом эфире в соцсети. Впоследствии он был дисквалифицирован на 25 матчей в начале сезона-2023/24.