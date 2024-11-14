«Мы положились на Далтона Кнехта, а я постарался разбавить игру парой своих владений». Леброн Джеймс высоко оценил вклад новичка «Лейкерс»

«Лейкерс» победили «Мемфис».

Новичок команды форвард Далтон Кнехт набрал 19 очков, реализовав 5 из 5 бросков из-за дуги. Эти показатели стали рекордными для игрока в официальных матчах. Кнехт закончил матч с лучшим в команде показателем плюс/минус – «+17».

«Мы положились на Далтона Кнехта. Вот, что мы сделали. Энтони Дэвис был в опасности из-за фолов, а наш первогодка поймал кураж. Казалось, что он вернулся в Теннесси. Мы положились на него, а я попытался немного разбавить игру парой своих владений тут и там», – прокомментировал выступление форварда Леброн Джеймс .

«Он выглядел фантастически. Не только с бросковой точки зрения. Мы стараемся добиться от него более жесткой игры, соответствующей нашей стратегии. Не могу сказать, что все прямо идеально, но мы движемся вперед маленькими шажками. И сегодня он был великолепен», – заявил главный тренер Джей Джей Редик .