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«Мы положились на Далтона Кнехта, а я постарался разбавить игру парой своих владений». Леброн Джеймс высоко оценил вклад новичка «Лейкерс»

«Лейкерс» победили «Мемфис».

Новичок команды форвард Далтон Кнехт набрал 19 очков, реализовав 5 из 5 бросков из-за дуги. Эти показатели стали рекордными для игрока в официальных матчах. Кнехт закончил матч с лучшим в команде показателем плюс/минус – «+17».

«Мы положились на Далтона Кнехта. Вот, что мы сделали. Энтони Дэвис был в опасности из-за фолов, а наш первогодка поймал кураж. Казалось, что он вернулся в Теннесси. Мы положились на него,  а я попытался немного разбавить игру парой своих владений тут и там», – прокомментировал выступление форварда Леброн Джеймс.

«Он выглядел фантастически. Не только с бросковой точки зрения. Мы стараемся добиться от него более жесткой игры, соответствующей нашей стратегии. Не могу сказать, что все прямо идеально, но мы движемся вперед маленькими шажками. И сегодня он был великолепен», – заявил главный тренер Джей Джей Редик.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Knoxville News Sentinel
logoЛеброн Джеймс
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университет Теннесси
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