Чендлер Парсонс: «Джоэлу Эмбииду стоит пропустить сезон»
Чендлер Парсонс считает, что Джоэл Эмбиид должен пропустить этот сезон.
«Филадельфии» нужно начать планировать этот сезон без Джоэла Эмбиида. Сколько раз они собираются выпускать его на площадку, зная, насколько тяжело он травмирован.
Я доверяю своим глазам. Я вижу, что Джоэлу Эмбииду больно, он не возвращается в защиту, он не ускоряется, он не меняет направление движения. Он не может ничего из того, что он делал, когда был MVP. Это совершенно другой игрок. Он не похож на себя, поэтому мне жаль этого парня.
Я знаю его, он хочет играть. Но я уверяю вас, станет еще хуже, и все закончится очень скоро. Мне жаль этого парня, но с точки зрения долгосрочной перспективы, ему лучше пропустить остаток сезона», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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