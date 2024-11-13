Чендлер Парсонс: «Джоэлу Эмбииду стоит пропустить сезон»

Чендлер Парсонс считает, что Джоэл Эмбиид должен пропустить этот сезон.

«Филадельфии» нужно начать планировать этот сезон без Джоэла Эмбиида . Сколько раз они собираются выпускать его на площадку, зная, насколько тяжело он травмирован.

Я доверяю своим глазам. Я вижу, что Джоэлу Эмбииду больно, он не возвращается в защиту, он не ускоряется, он не меняет направление движения. Он не может ничего из того, что он делал, когда был MVP. Это совершенно другой игрок. Он не похож на себя, поэтому мне жаль этого парня.

Я знаю его, он хочет играть. Но я уверяю вас, станет еще хуже, и все закончится очень скоро. Мне жаль этого парня, но с точки зрения долгосрочной перспективы, ему лучше пропустить остаток сезона», – сказал бывший игрок НБА .