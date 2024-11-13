3

Чендлер Парсонс: «Джоэлу Эмбииду стоит пропустить сезон»

Чендлер Парсонс считает, что Джоэл Эмбиид должен пропустить этот сезон.

«Филадельфии» нужно начать планировать этот сезон без Джоэла Эмбиида. Сколько раз они собираются выпускать его на площадку, зная, насколько тяжело он травмирован.

Я доверяю своим глазам. Я вижу, что Джоэлу Эмбииду больно, он не возвращается в защиту, он не ускоряется, он не меняет направление движения. Он не может ничего из того, что он делал, когда был MVP. Это совершенно другой игрок. Он не похож на себя, поэтому мне жаль этого парня.

Я знаю его, он хочет играть. Но я уверяю вас, станет еще хуже, и все закончится очень скоро. Мне жаль этого парня, но с точки зрения долгосрочной перспективы, ему лучше пропустить остаток сезона», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
logoФиладельфия
logoНБА
logoЧендлер Парсонс
logoДжоэл Эмбиид
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джоэл Эмбиид: «Уверен, что рано или поздно начну играть в бэк-ту-бэках»
2сегодня, 19:05
Джоэл Эмбиид и Пол Джордж пропустят матч против «Кливленда»
12сегодня, 18:22
Джоэл Эмбиид о матче против «Кэвс»: «Это не мое решение. Если смогу, буду играть»
сегодня, 17:13
Шакил О′Нил: «Эмбиид никогда не станет чемпионом с таким настроем и подходом к делу»
8сегодня, 11:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Филадельфия» примет «Кливленд», «Лейкерс» встретятся с «Мемфисом» и другие матчи
928 минут назад
Билл Симмонс: «Джоэл Эмбиид выглядит как Шакил О’Нил периода «Финикса»
130 минут назад
Еврокубок. 32 очка Симпсона помогли «Клужу» победить «Литкабелис», «Бешикташ» проиграл «Гран-Канарии» и другие матчи
56 минут назадLive
Евролига. «Партизан» уступил на своей площадке «Барселоне», «Париж» играет с «Жальгирисом»
6сегодня, 19:35Live
Джоэл Эмбиид: «Уверен, что рано или поздно начну играть в бэк-ту-бэках»
2сегодня, 19:05
Джоэл Эмбиид и Пол Джордж пропустят матч против «Кливленда»
12сегодня, 18:22
Грегг Попович восстанавливается после микроинсульта
11сегодня, 18:12
НБА планирует создать новую лигу в Европе
2сегодня, 18:08
Егор Демин – 5-й в рейтинге участников драфта-2025 по версии No Ceilings
9сегодня, 17:51
NCAA. «Кугарс» Егора Демина сыграют с «Куинсом»
сегодня, 17:37
Ко всем новостям
Последние новости
Виктор Лахин: «Надеюсь после этого сезона выйти на драфт и продолжить карьеру в НБА»
111 минут назад
Ростислав Вергун о ЦСКА: «У нас есть потенциал играть против таких команд»
2сегодня, 18:49
Андреас Пистиолис об «Уралмаше»: «Нам было очень приятно победить такую серьезную команду»
сегодня, 18:30
Джоэл Эмбиид о матче против «Кэвс»: «Это не мое решение. Если смогу, буду играть»
сегодня, 17:13
«Майами» не планирует обмены в ближайшее время
3сегодня, 16:42
«Лейкерс» могут выменять Йонаса Валанчюнаса или Роберта Уильямса
8сегодня, 16:35
Йовица Арсич о причинах поражения от «Локо»: «Очень много промахов с открытых бросков и глупых ошибок в простых передачах»
сегодня, 15:47
Андрей Ведищев о победе над «Енисеем»: «Непростая игра с равными шансами на успех»
сегодня, 15:43
Джо Маззулла: «Невозможно выиграть матч, позволив сопернику перебросать себя с такой разницей»
сегодня, 15:24
Тайлер Хирро – 7-й игрок в истории НБА, проведший за карьеру несколько матчей с 40+ очками и 10+ трехочковыми
9сегодня, 14:15