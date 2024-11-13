Джоэл Эмбиид: «Уверен, что рано или поздно начну играть в бэк-ту-бэках»
«Я хочу играть, но решение зависит от тех ребят. Я знаю, что сказал, что никогда не буду играть два дня подряд, но я тролль, поэтому я уверен, что рано или поздно начну играть, но если буду чувствовать себя хорошо. Сейчас я чувствую себя хорошо. Посмотрим, но это зависит от них.
Во вчерашнем матче чувствовал себя хорошо. Первые пять минут были тяжелыми, но, полагаю, так бывает, когда долго не играешь. После этого я почувствовал, что все еще не в форме. Это ожидаемо, но в целом я чувствовал себя довольно хорошо с точки зрения здоровья. Думаю, что дело в моей уверенности в себе. Я немного боялся, поэтому старался чаще совершать броски в прыжке, чтобы немного освоиться. Со временем я приду в себя и станет легче», – сказал центровой «Филадельфии».
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