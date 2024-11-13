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Джоэл Эмбиид: «Пока не доверяю левому колену, мне надо преодолеть это. Хотя и без этого могу быть довольно хорош»

Джоэл Эмбиид рассказал о своей проблеме на старте сезона.

Звездный центровой «Филадельфии» набрал 13 очков, 3 подбора, 5 передач и 1 блок-шот в проигранном матче с «Нью-Йорком» (99:111), который стал для него дебютным.

За 26 минут Эмбиид реализовал 2 из 11 с игры и 8 из 8 с линии.

«Все дело в уверенности и доверии к себе. Нагрузка на левое колено, отталкивание... Я говорил об этом пару недель назад, когда общался с вами, это психологическое препятствие, которое мне нужно преодолеть. Но я все еще могу быть довольно хорош даже без этого, и собираюсь прийти к этому в какой-то момент.

Пока не знаю, когда. Может быть, в следующей игре, может быть, через две игры... но обычно я возвращаюсь довольно быстро, так что я в порядке», – сказал центровой.

Джоэл пропустил начало сезона из-за проблем с коленом, а затем отбывал 3-матчевую дисквалификацию за инцидент с участием журналиста в раздевалке. Результат «Сиксерс» – 2-8.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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