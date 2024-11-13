Грегг Попович восстанавливается после микроинсульта

Грегг Попович 2 ноября перенес микроинсульт.

Ожидается, что главный тренер «Сан-Антонио » полностью восстановится, сроки его возвращения пока не определены.

75-летний специалист почувствовал недомогание перед матчем с «Миннесотой» (113:103) 2 ноября. Сообщалось, что тренер выбыл на неопределенный срок из-за серьезной проблемы со здоровьем.

В отсутствие Поповича обязанности главного тренера исполняет его ассистент Митч Джонсон.