Грегг Попович восстанавливается после микроинсульта
Грегг Попович 2 ноября перенес микроинсульт.
Ожидается, что главный тренер «Сан-Антонио» полностью восстановится, сроки его возвращения пока не определены.
75-летний специалист почувствовал недомогание перед матчем с «Миннесотой» (113:103) 2 ноября. Сообщалось, что тренер выбыл на неопределенный срок из-за серьезной проблемы со здоровьем.
В отсутствие Поповича обязанности главного тренера исполняет его ассистент Митч Джонсон.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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