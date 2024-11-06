Грегг Попович выбыл на неопределенный срок из-за серьезной проблемы со здоровьем
У Грегга Поповича серьезные проблемы со здоровьем.
По словам инсайдера Шэмса Чарании, у главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича серьезная проблема со здоровьем. Легендарный тренер выбыл на неопределенный срок.
«Ситуация вызывает большую обеспокоенность», – сообщает Чарания.
Попович почувствовал недомогание перед победной игрой с «Миннесотой» (113:103). 75-летний специалист не присоединился к команде, которая отправилась в выездное турне в Лос-Анджелес и Хьюстон. «Сперс» будет управлять ассистент Митч Джонсон.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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