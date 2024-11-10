Говорили, что женщины-тренеры вот-вот завоюют НБА. И что, где они все?

Сегодня в НБА работают (по данным NBA Stuffer) шесть арбитров женщин. В прошлом розыгрыше плей-офф никто из них не работал – пока маловато опыта. Но уже есть парочка судей-женщин, которые подобрались к заветной отметке в семь сезонов работы – примерно в этот момент арбитров начинают привлекать к матчам навылет.

До сезона-2024/25 самой опытной была Лорен Холткэмп (12 сезонов), но она завершила карьеру в минувшем октябре. В 2017-м году она была единственной женщиной-судьей в НБА и даже выгодно смотрелась на фоне коллег по числу ошибок в концовках. Тем не менее, в 2016-м она вошла в топ-3 худших судей согласно анонимному опросу среди игроков, уступив лишь незабвенному Скотту Фостеру.

У букмекеров есть данные о тенденциях в работе судей, но по ним сложно делать какие-то выводы. В прошлой регулярке одним из лидеров по обслуженным матчам стала Натали Саго (64), но статистически женщины-судьи ничем не выделяются. А когда они обращают на себя внимание во время игр, то это вполне логично, поскольку ошибку женщины-судьи запомнить проще – именно потому, что женщин мало и их сразу замечаешь.

Естественно, лига отсматривает каждую игру и составляет отчеты по качеству работы каждого арбитра. Судьям присылают видеоотчеты с ошибками, обращают их внимание на конкретные решения. Арбитры также регулярно сдают различные тесты, а команды имеют право запрашивать объяснения конкретных моментов. Какими-то данными насчет работы судей НБА делится с клубами, некоторые остаются закрытыми. Болельщики про качество работы судей в большинстве случае не знают ничего, кроме вкусовщины.

Думаю, у продвинутых бетторов есть подноготная всех судей – чьи матчи как проходят относительно тотала, поддается ли арбитр на влияние домашних трибун, все в таком духе. Но вряд ли кто-то спешит этим делиться и анализировать то, как женское судейство в НБА отличается от мужского.

Было время, когда НБА мечтала о том, что 50% судей будет составлять женщины. Сегодня это по-прежнему кажется утопией, поскольку пул потенциальных арбитров среди девушек и так невелик, так еще и переход от работы на женском баскетболе к мужскому для многих оказывается слишком трудным. Но для НБА важна тема социального активизма, так что некий баланс в отношении арбитров-женщин приходится держать. И, думаю, отчаянные борцы за социальную справедливость не смогут не признать, что в 2024-м году даже черной женщине-судье не придется отказываться от мечты стать судьей в НБА.

Хотя если бы кто-то слил внутренние отчеты НБА и выяснилось бы, что женщины-судьи идут в конце рейтинга эффективности, то возникли бы вопросы. С другой стороны, возможность для женщины получить такое назначение означает повышение конкуренции и потенциальный рост качества обслуживания игр. Если бы еще НБА обратила внимание на судей-иностранцев… С игроками-неамериканцами получилось же хорошо!

Что касается женщин-тренеров, то перейти Рубикон в мужской лиге им пока не удалось. Какое-то время назад эта тема раскручивалась, мол вот-вот в главные пробьется женщина. Но воз и ныне там. К примеру, перспективным кандидатом для работы в мужской лиге называли Натали Накасе, которая работала видеографом и ассистентом в штабе «Клипперс». Но она предпочла продолжить карьеру в «Лас-Вегасе» и теперь вот станет первым главным тренером в истории новой команды, «Голден Стейт Валкирис».

В штабе «Эйсес» Накасе завоевала два чемпионских титула, входя в штаб Бекки Хэммон, в которой якобы видели сменщицу Грегга Поповича. Но Хэммон ушла работать в женскую НБА и добилась феноменальных успехов во главе «Лас-Вегаса», а подававшая надежды Ниэль Айви из «Мемфиса» отдала предпочтение женской команде университета Нотр-Дама. Аналогичные решения приняли другие женщины, работавшие на вторых ролях в НБА.

На хорошем счету в мужской НБА сейчас Дженни Боусек, которая работает в «Индиане», а также имеет опыт сотрудничества с «Сакраменто» и «Далласом», хотя не проявила себя на посту главного тренера «Сиэтл Шторм». Но если в сезоне-2019/20 на фоне работы Хэммон в штабе «Сперс» мужская НБА могла похвастаться девятью женщинами на постах ассистенток, то к прошлой регулярке их число сократилось до пяти.

Может быть, НБА прорвет на тренеров женщин, когда это произойдет впервые. Линдси Хардинг, например, прошла собеседование на пост главного тренера «Хорнетс» после успешной работы в Лиге развития. Комиссионер НБА Адам Сильвер в 2022-м утверждал, что женщина возглавит одну из команд лиги «в ближайшие пять лет».

Босс мужской лиги был излишне оптимистичен. Прямо сейчас, думаю, у Кембы Уокера, вернувшегося в «Шарлотт» работать «специалистом по развитию игроков», больше шансов стать главным тренером в мужской НБА, чем у Хэммон. Особенно потому, что на первой женщине-тренер будет лежать тяжеленный груз, а провал вызовет миллион насмешек.

Перед переходом в женскую НБА Хэммон жаловалась, что ее 16 лет игрового опыта ни во что не ставились, и ей надоело «вымаливать себе должность». «Лейкерс» в минувшее межсезонье наняли Джей Джей Редика прямо из комментаторского/подкастерского кресла. По словам экс-разыгрывающей сборной России, она бы уже успела несколько раз оказаться уволенной из клуба НБА, если бы ее звали Брайан.

Мне, если честно, всегда казалось, что тренеры НБА плавают по эффективности работы в несколько процентах от силы имеющегося состава. То есть даже самый сильный тренер вряд ли выжмет из ростера значительно больше, чем могут дать игроки. Но вот плохой тренер может сделать свою команду значительно хуже. Видимо, владельцы команд НБА боятся неизведанного. Или, может, женское представительно должно сначала достичь критической массы среди управленцев, чтобы перетечь в рост числа ассистенток и, наконец, родить первую женщину-тренера.

Примечательно, что для женской НБА тема тренеров-женщин тоже бывает болезненной. В прошлой межсезонье, к примеру, упомянутая выше Накасе вошла в шорт-лист кандидатов на пост тренера «Финикс Меркьюри». Но должность отдали экс-ассистенту мужских «Кливленда», «Портленда» и «Орландо» Нейту Тиббетсу. И не просто отдали, но и выписали ему крупнейший тренерский контракт в истории лиги. А это стало поводом для волны возмущений, что мужикам де платят больше.

Хэммон, к слову, уже отращивает корни своего тренерского дерева. Попович известен тем, что куча хороших тренеров успели поработать у него помощниками, а из штаба Бекки вырос еще один главный – Тайлер Марш возглавил «Чикаго» после трех лет работы ассистентом в «Эйсес».

Но даже с учетом этого назначения, в женской НБА больше тренеров-женщин, чем тренеров-россиян в Единой лиге ВТБ. И в три раза больше, чем игроков-россиян в топ-20 лучших снайперов чемпионата России.

Фото: Gettyimages /Maddie Meyer / Staff, Ezra Shaw / Staff, Ethan Miller / Staff