Виктор Вембаньяма о Поповиче: «Знаю, что он скоро вернется»

Виктор Вембаньяма рассчитывает на скорейшее выздоровление Грегга Поповича.

У главного тренера «Сперс» возникли проблемы со здоровьем, подробности пока не сообщаются.

«У нас не очень много информации от Попа . Они держат нас в курсе настолько, насколько нам разрешено знать.

Я не переживаю по этому поводу. Знаю, что он скоро вернется», – сказал француз после победного матча с «Портлендом».