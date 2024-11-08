Виктор Вембаньяма о Поповиче: «Знаю, что он скоро вернется»
Виктор Вембаньяма рассчитывает на скорейшее выздоровление Грегга Поповича.
У главного тренера «Сперс» возникли проблемы со здоровьем, подробности пока не сообщаются.
«У нас не очень много информации от Попа. Они держат нас в курсе настолько, насколько нам разрешено знать.
Я не переживаю по этому поводу. Знаю, что он скоро вернется», – сказал француз после победного матча с «Портлендом».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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