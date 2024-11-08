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Виктор Вембаньяма о Поповиче: «Знаю, что он скоро вернется»

Виктор Вембаньяма рассчитывает на скорейшее выздоровление Грегга Поповича.

У главного тренера «Сперс» возникли проблемы со здоровьем, подробности пока не сообщаются.

«У нас не очень много информации от Попа. Они держат нас в курсе настолько, насколько нам разрешено знать.

Я не переживаю по этому поводу. Знаю, что он скоро вернется», – сказал француз после победного матча с «Портлендом».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoСан-Антонио
logoГрегг Попович
logoНБА
logoВиктор Вембаньяма
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