«Величайший тяжелый форвард в истории». Стив Смит предпочел бы Тима Данкана Виктору Вембаньяме

Стива Смита спросили, кого бы он выбрал, Тима Данкана или Виктора Вембаньяму.

«Я должен выбрать Тима . Мне нравится Виктор , но Тима мы все знали еще со времен университета. Нужно отдать должное Греггу Поповичу за то, как он все организовал и мы получили первый пик.

Я определенно выбираю Тима. По моему мнению, он величайший тяжелый форвард в истории», – сказал чемпион НБА 2003 года в составе «Сперс».