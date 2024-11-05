«Величайший тяжелый форвард в истории». Стив Смит предпочел бы Тима Данкана Виктору Вембаньяме
Стива Смита спросили, кого бы он выбрал, Тима Данкана или Виктора Вембаньяму.
«Я должен выбрать Тима. Мне нравится Виктор, но Тима мы все знали еще со времен университета. Нужно отдать должное Греггу Поповичу за то, как он все организовал и мы получили первый пик.
Я определенно выбираю Тима. По моему мнению, он величайший тяжелый форвард в истории», – сказал чемпион НБА 2003 года в составе «Сперс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости