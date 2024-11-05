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«Величайший тяжелый форвард в истории». Стив Смит предпочел бы Тима Данкана Виктору Вембаньяме

Стива Смита спросили, кого бы он выбрал, Тима Данкана или Виктора Вембаньяму.

«Я должен выбрать Тима. Мне нравится Виктор, но Тима мы все знали еще со времен университета. Нужно отдать должное Греггу Поповичу за то, как он все организовал и мы получили первый пик.

Я определенно выбираю Тима. По моему мнению, он величайший тяжелый форвард в истории», – сказал чемпион НБА 2003 года в составе «Сперс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
logoСан-Антонио
logoТим Данкан
logoГрегг Попович
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logoВиктор Вембаньяма
Стив Смит
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