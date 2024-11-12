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Егор Демин – 7-й в рейтинге участников драфта-2025 по версии ESPN

ESPN прогнозирует Егору Демину 7-е место на драфте 2025 года.

ESPN.com представил ориентировочный список участников драфта НБА 2025 года. Российский защитник Университета Бригама Янга Егор Демин (18 лет, 204 см) занимает в нем седьмое место.

«Мало кто из новичков оказался более впечатляющим, чем Демин, который использует колоссальную платформу в BYU, чтобы продемонстрировать свои выдающиеся физические параметры, великолепное видение площадки, бросковое мастерство и всесторонний талант против, пока что, конкурентов более низкого уровня.

Демин полностью находится в центре внимания НБА и будет тщательно изучен, как только сезон BYU начнется всерьез в конце ноября и в начале декабря матчами против университета Миссисипи, Провиденса и других. Тогда мы узнаем больше о его защите, выносливости и способности создавать эффективное нападение против соперников высокого уровня», – пишет эксперт по драфту Джонатан Гивони.

Демин был признан новичком недели в конференции Big 12. 18-летний россиянин в среднем набирал 19,0 очка, 9,0 передачи, 4,5 подбора и 2,0 перехвата в двух победных для Бригама Янга матчах первой недели нового сезона NCAA.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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университет Бригама Янга
logoЕгор Демин
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