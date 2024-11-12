Виталий Фридзон о Демине: «Если будет так продолжать, то попадет в НБА»

Виталий Фридзон поделился мнением об Егоре Демине.

«Успехи Егора в NCAA меня не удивляют. Он до этого очень хорошо себя проявлял, и я рад за него. Если будет так продолжать, то попадет в НБА . Там любят игроков с такими качествами, как у него.

Кстати, хорошо знаю отца Егора - Владимира Демина. Он в «Химках» был в то время, когда я там играл. Так что очень рад и за Владимира. Думаю, что все у Егора должно получиться. Главное - чтобы не было травм. Считаю, что у него хорошее будущее. Все зависит от него самого. В общем, думаю, ему реально попасть в НБА. Почему нет? Его сейчас видят скауты», – сказал бывший игрок сборной России.

18-летний россиянин в среднем набирал 19,0 очка, 9,0 передачи, 4,5 подбора и 2,0 перехвата в двух победных для Бригама Янга матчах первой недели нового сезона NCAA .

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