Сергей Елевич: «Если Демин попадет в НБА, это будет очень значимый успех для российского баскетбола»

Сергей Елевич оценил перспективы Егора Демина.

«Очень толковый парень Егор Демин. Думаю, что у него большое будущее. Если он попадет в НБА, это будет очень значимый успех для российского баскетбола. И я думаю, что он вполне может стать игроком НБА. Он постоянно проявляет себя, одаренный баскетболист. Егор станет прекрасным усилением для сборной России.

У нас много талантов, поэтому баскетбол в России точно не угаснет. И чемпионат у нас очень неплохой. Я уже говорил, что ставлю его на второе место после испанского. У нас хорошие команды», – считает заслуженный тренер России.

18-летний россиянин в среднем набирал 19,0 очка, 9,0 передачи, 4,5 подбора и 2,0 перехвата в двух победных для Бригама Янга матчах первой недели нового сезона NCAA.

Конференция Big 12 назвала разыгрывающего новичком недели.