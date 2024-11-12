Сергей Елевич: «Если Демин попадет в НБА, это будет очень значимый успех для российского баскетбола»
«Очень толковый парень Егор Демин. Думаю, что у него большое будущее. Если он попадет в НБА, это будет очень значимый успех для российского баскетбола. И я думаю, что он вполне может стать игроком НБА. Он постоянно проявляет себя, одаренный баскетболист. Егор станет прекрасным усилением для сборной России.
У нас много талантов, поэтому баскетбол в России точно не угаснет. И чемпионат у нас очень неплохой. Я уже говорил, что ставлю его на второе место после испанского. У нас хорошие команды», – считает заслуженный тренер России.
18-летний россиянин в среднем набирал 19,0 очка, 9,0 передачи, 4,5 подбора и 2,0 перехвата в двух победных для Бригама Янга матчах первой недели нового сезона NCAA.
Конференция Big 12 назвала разыгрывающего новичком недели.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий