Кендрик Перкинс: «Если «Сиксерс»не выйдут в финал конференции, их будут считать одним из самых больших провалов в истории НБА»

Кендрик Перкинс заявил, что «Сиксерс» обязаны дойти до финала конференции.

«Сиксерс» нужно пользоваться моментом. У них нет выбора. Если они не выйдут в финал конференции – по крайней мере в этом сезоне, и это минимум – их будут считать одним из самых больших провалов в истории НБА . Я поставлю их в один ряд с «Бруклином», когда там был Кевин Дюрэнт, Кайри Ирвинг и Джеймс Харден.

Я никогда не видел, чтобы команда так ужасно играла в отсутствие своей суперзвезд. Джоэл Эмбиид очень много значит для этого клуба. То, что он не будет играть в бэк-ту-бэках – это большая глупость. В этой лиге очень сложно победить, а он очень ценен для их нападения», – сказал эксперт ESPN.