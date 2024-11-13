Джоэл Эмбиид дебютировал в сезоне – 13 очков и 5 передач в проигранном матче с «Никс»

Джоэл Эмбиид провел первый матч в сезоне.

Звездный центровой «Филадельфии» набрал 13 очков, 3 подбора, 5 передач и 1 блок-шот в проигранном матче с «Нью-Йорком » (99:111).

За 26 минут Эмбиид реализовал 2 из 11 с игры и 8 из 8 с линии.

Джоэл пропустил начало сезона из-за проблем со здоровьем, а затем отбывал 3-матчевую дисквалификацию за инцидент с участием журналиста в раздевалке. Результат «Сиксерс» – 2-8.