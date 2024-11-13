Джоэл Эмбиид дебютировал в сезоне – 13 очков и 5 передач в проигранном матче с «Никс»
Джоэл Эмбиид провел первый матч в сезоне.
Звездный центровой «Филадельфии» набрал 13 очков, 3 подбора, 5 передач и 1 блок-шот в проигранном матче с «Нью-Йорком» (99:111).
За 26 минут Эмбиид реализовал 2 из 11 с игры и 8 из 8 с линии.
Джоэл пропустил начало сезона из-за проблем со здоровьем, а затем отбывал 3-матчевую дисквалификацию за инцидент с участием журналиста в раздевалке. Результат «Сиксерс» – 2-8.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости