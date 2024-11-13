Гилберт Аренас: «Дока Риверса следовало уволить, когда он проиграл «Буллс»
Гилберт Аренас считает, что Дока Риверса давно следовало уволить.
«Они не уволили его, но должны были уволить 25 октября, когда проиграли «Буллс» с разницей в 11 очков. Это конец. Чувак, не приходи больше на работу. Они пропустили 133 очка. Док, зайди в мой офис, приятель.
Я не хочу, чтобы Риверс остался, а Янниса обменяли. Он руководит командой всего 40 матчей и уже говорит об обмене Янниса? Минуточку. Вот твоя команда. Смирись с этим. Никого здесь не обменяют», – заявил бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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