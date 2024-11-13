Гилберт Аренас: «Дока Риверса следовало уволить, когда он проиграл «Буллс»

Гилберт Аренас считает, что Дока Риверса давно следовало уволить.

«Они не уволили его, но должны были уволить 25 октября, когда проиграли «Буллс» с разницей в 11 очков. Это конец. Чувак, не приходи больше на работу. Они пропустили 133 очка. Док, зайди в мой офис, приятель.

Я не хочу, чтобы Риверс остался, а Янниса обменяли. Он руководит командой всего 40 матчей и уже говорит об обмене Янниса ? Минуточку. Вот твоя команда. Смирись с этим. Никого здесь не обменяют», – заявил бывший игрок НБА .