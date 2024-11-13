Док Риверс о матче с «Торонто»: «Если продолжим играть, как сегодня, и попадать из-за дуги, «Бакс» будут в порядке»

Док Риверс подвел итоги матча с «Торонто».

«Бакс» победили 99:85, реализовав лишь 16 из 56 из-за дуги.

«Команда была полна энергии. Одна из вещей, которые мы активно обсуждали, это то, что нужно проникать в «краску» и создавать больше возможностей для трехочковых. В итоге мы совершили 56 таких бросков сегодня, и 50 из них были отличными бросками. Мы просто не попадали. Если продолжим играть, как сегодня, и попадать из-за дуги, «Бакс» будут в порядке.

Сегодня у нас было отличное движение мяча. Так мы и должны играть, создавая возможности для свободных бросков.

Наша защита на дуге сегодня была отличной. «Рэпторс» – быстрая команда, они лезут в трехсекундную, двигают мяч. Мы справились с ними, защита в целом была очень хорошей», – сказал главный тренер «Милуоки ».