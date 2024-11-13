Менеджеры клубов НБА считают, что «Бакс» могут перевести Дока Риверса на управленческую должность в офисе
«Милуоки» неудачно начал сезон – 3-8.
Ходят слухи об отсутствии в «Бакс» командой химии и возможном обмене лидера команды Янниса Адетокумбо и перестройке составе.
Как пишет обозреватель The Athletic Сэм Эмик, «Милуоки» может попытаться исправить ситуацию за счет перевода главного тренера Дока Риверса на управленскую должность в офисе.
«Менеджеры конкурирующих клубов задаются вопросом, не окажется ли Риверс в конечном итоге в офисе «Бакс». Они могут исправить все эти неурядицы за счет побед, но это оказывается довольно сложной задачей», – пишет Эмик.
В январе «Милуоки» подписал с Риверсом 4-летний контракт на 40 миллионов долларов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
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