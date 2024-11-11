Док Риверс после 8-го поражения: «Хорошо начинаем, но не можем поддерживать этот уровень игры на протяжении всего матча»
Док Риверс отреагировал на поражение от «Бостона».
«Милуоки» упустил 17-очковый перевес и проиграл 107:113. Это восьмое поражение команды в десяти встречах.
«Хорошо начинаем, но не можем поддерживать этот уровень игры на протяжении всего матча.
В матче с «Кливлендом» мы также блестяще стартовали, но у нас не получается продолжать играть так и дальше», – заявил главный тренер «Бакс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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