Док Риверс: «Не хотели, чтобы Яннис опекал Таунса в начале матча, и это было ошибкой»

Док Риверс прокомментировал решение поставить Лопеса защищаться против Таунса.

«Мы не хотели, чтобы Яннис опекал Таунса в начале матча, и это было ошибкой, очевидно.

Меня беспокоило, как Брук будет останавливать Таунса при контратаках, и именно там проблема и проявилась. Брук привык возвращаться в краску. В любом случае ему пришлось бы защищаться против кого-то. Это мог быть Ануноби.

Мы так много требуем от Янниса. Последнее, чего мы хотим — это чтобы он в начале матча опекал их лучшего атакующего игрока», – сказал главный тренер «Милуоки ».

Центровой «Нью-Йорка » Карл-Энтони Таунс набрал 27 очков в первой половине матча против «Милуоки».