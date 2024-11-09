Док Риверс: «Не хотели, чтобы Яннис опекал Таунса в начале матча, и это было ошибкой»
Док Риверс прокомментировал решение поставить Лопеса защищаться против Таунса.
«Мы не хотели, чтобы Яннис опекал Таунса в начале матча, и это было ошибкой, очевидно.
Меня беспокоило, как Брук будет останавливать Таунса при контратаках, и именно там проблема и проявилась. Брук привык возвращаться в краску. В любом случае ему пришлось бы защищаться против кого-то. Это мог быть Ануноби.
Мы так много требуем от Янниса. Последнее, чего мы хотим — это чтобы он в начале матча опекал их лучшего атакующего игрока», – сказал главный тренер «Милуоки».
Центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс набрал 27 очков в первой половине матча против «Милуоки».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Herald Times Reporter
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