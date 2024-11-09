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Док Риверс: «Не хотели, чтобы Яннис опекал Таунса в начале матча, и это было ошибкой»

Док Риверс прокомментировал решение поставить Лопеса защищаться против Таунса.

«Мы не хотели, чтобы Яннис опекал Таунса в начале матча, и это было ошибкой, очевидно.

Меня беспокоило, как Брук будет останавливать Таунса при контратаках, и именно там проблема и проявилась. Брук привык возвращаться в краску. В любом случае ему пришлось бы защищаться против кого-то. Это мог быть Ануноби.

Мы так много требуем от Янниса. Последнее, чего мы хотим — это чтобы он в начале матча опекал их лучшего атакующего игрока», – сказал главный тренер «Милуоки».

Центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс набрал 27 очков в первой половине матча против «Милуоки».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Herald Times Reporter
logoДок Риверс
logoМилуоки
logoНью-Йорк
logoНБА
logoБрук Лопес
logoЯннис Адетокумбо
logoКарл-Энтони Таунс
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