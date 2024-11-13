Лу Уильямс: «Стеф Карри – легендарный трэш-токер»
Лу Уильямс отметил эмоциональность Стефена Карри в матче против «Далласа».
«Стеф Карри – легендарный трэш-токер.
Его недооценивают в этом смысле, потому что он очень мягкий и спокойный. Каждый раз, когда он забрасывает важный мяч, он позволяет эмоциям вырваться. Он разговаривает во время матчей.
Обычно он позволяет своей игре говорить, но в остальное время он просто щебечет. С течением времени, выиграв все эти титулы и награды, он стал чувствовать себя более уверенно как шоумен. Это здорово. Мне понравилось, что он был эмоционален во вчерашнем матче», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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