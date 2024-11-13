Представлен новый мяч для Кубка НБА
НБА представила новый дизайн мяча.
Мяч был изготовлен специально для матчей Кубка НБА 2024 года.
Внутрисезонный турнир стартует сегодня восемью матчами.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт НБА в соцсети X
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