Дэмиан Лиллард пропустит матч с «Торонто» из-за подозрения на сотрясение мозга
Дэмиан Лиллард пропустит матч с «Торонто» во вторник.
Звездный разыгрывающий «Милуоки» помещен в протокол НБА по сотрясению мозга.
34-летний Лиллард в среднем набирает 26,0 очка, 6,6 передачи и 4,6 подбора, результат «Бакс» – 2-8.
Встреча с «Рэпторс» также пойдет в зачет нового розыгрыша Кубка НБА.
«Милуоки» по-прежнему играет без трехкратного участника Матча звезд Криса Миддлтона, который не готов дебютировать в сезоне-24/25 из-за операций на лодыжках.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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