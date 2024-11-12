Дэмиан Лиллард пропустит матч с «Торонто» из-за подозрения на сотрясение мозга

Дэмиан Лиллард пропустит матч с «Торонто» во вторник.

Звездный разыгрывающий «Милуоки» помещен в протокол НБА по сотрясению мозга.

34-летний Лиллард в среднем набирает 26,0 очка, 6,6 передачи и 4,6 подбора, результат «Бакс» – 2-8.

Встреча с «Рэпторс» также пойдет в зачет нового розыгрыша Кубка НБА.

«Милуоки » по-прежнему играет без трехкратного участника Матча звезд Криса Миддлтона, который не готов дебютировать в сезоне-24/25 из-за операций на лодыжках.