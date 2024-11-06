Джоэл Эмбиид, как ожидается, дебютирует в сезоне 12 ноября в матче с «Никс»
Джоэл Эмбиид близок к дебюту в новом сезоне НБА.
Звездный центровой «Сиксерс», как ожидается, проведет первый матч в стартовавшей регулярке 12 ноября, когда его команда сыграет с «Никс».
Эта встреча также станет первой для команд в новом розыгрыше Кубка НБА.
Во вторник НБА дисквалифицировала центрового «Филадельфии» на три матча за стычку с журналистом в раздевалке после игры.
Эмбиид пропускает начало сезона из-за травмы колена. «76-е» стартовали с результатом 1-5.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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