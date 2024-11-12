Дрэймонд Грин о приезде Клэя Томпсона в Сан-Франциско: «Нам предстоит очень важный матч внутрисезонного турнира»

Дрэймонд Грин не дал репортеру закончить вопрос о предстоящем матче с «Далласом».

Репортер: «Матч с Клэем во вторник...»

Дрэймонд Грин : «Во вторник нам предстоит очень важный матч внутрисезонного турнира. Мы провалили его в прошлом году, и я с нетерпением жду, что в этом году посещаемость будет лучше», – сказал форвард «Голден Стэйт ».