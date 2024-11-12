Дрэймонд Грин о приезде Клэя Томпсона в Сан-Франциско: «Нам предстоит очень важный матч внутрисезонного турнира»
Дрэймонд Грин не дал репортеру закончить вопрос о предстоящем матче с «Далласом».
Репортер: «Матч с Клэем во вторник...»
Дрэймонд Грин: «Во вторник нам предстоит очень важный матч внутрисезонного турнира. Мы провалили его в прошлом году, и я с нетерпением жду, что в этом году посещаемость будет лучше», – сказал форвард «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Reddit
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