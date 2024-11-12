Хосе Альварадо выбыл на 6 недель из-за травмы задней поверхности бедра

«Новый Орлеан» потерял очередного игрока из-за травмы.

Разыгрывающий «Пеликанс» Хосе Альварадо травмировал заднюю поверхность бедра и, как ожидается, пропустит шесть недель.

В составе «Нового Орлеана» также отсутствуют Зайон Уильямсон, Херб Джонс, Деджонте Мюррэй, Си Джей Макколлум и Джордан Хоукинс.

В последнее время Альварадо демонстрировал выдающиеся результаты, набрав более 20 очков и сделав 5 передач в двух матчах подряд на прошлой неделе. В этом месяце он набирал в среднем 15,0 очка, 5,0 передачи и 1,7 перехвата, при 41,9% из-за дуги.