Хосе Альварадо выбыл на 6 недель из-за травмы задней поверхности бедра
«Новый Орлеан» потерял очередного игрока из-за травмы.
Разыгрывающий «Пеликанс» Хосе Альварадо травмировал заднюю поверхность бедра и, как ожидается, пропустит шесть недель.
В составе «Нового Орлеана» также отсутствуют Зайон Уильямсон, Херб Джонс, Деджонте Мюррэй, Си Джей Макколлум и Джордан Хоукинс.
В последнее время Альварадо демонстрировал выдающиеся результаты, набрав более 20 очков и сделав 5 передач в двух матчах подряд на прошлой неделе. В этом месяце он набирал в среднем 15,0 очка, 5,0 передачи и 1,7 перехвата, при 41,9% из-за дуги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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