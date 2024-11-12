2

Хосе Альварадо выбыл на 6 недель из-за травмы задней поверхности бедра

«Новый Орлеан» потерял очередного игрока из-за травмы.

Разыгрывающий «Пеликанс» Хосе Альварадо травмировал заднюю поверхность бедра и, как ожидается, пропустит шесть недель.

В составе «Нового Орлеана» также отсутствуют Зайон Уильямсон, Херб Джонс, Деджонте Мюррэй, Си Джей Макколлум и Джордан Хоукинс.

В последнее время Альварадо демонстрировал выдающиеся результаты, набрав более 20 очков и сделав 5 передач в двух матчах подряд на прошлой неделе. В этом месяце он набирал в среднем 15,0 очка, 5,0 передачи и 1,7 перехвата, при 41,9% из-за дуги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
травмы
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoХосе Альварадо
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трей Мерфи вернулся в состав «Нового Орлеана» после травмы – 12 очков и 5 подборов в матче с «Бруклином»
1сегодня, 09:23
Шэмс Чарания: «Пеликанс» готовятся к тому, что Зайон Уильямсон будет отсутствовать около 4-6 недель»
5сегодня, 08:28
Донован Митчелл и Брэндон Бостон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 06:54Видео
НБА. «Кливленд» обыграл «Чикаго» и стартовал с 12-0, 45 очков от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Клипперс» и другие результаты
62сегодня, 06:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Я боюсь за свою жизнь каждый день». Кайл Синглер опубликовал тревожное видео
122 минуты назадВидео
Евролига. «Монако» – «Црвена Звезда», «Панатинаикос» встретится с тель-авивским «Маккаби» и другие матчи
52 минуты назадLive
«Это повысило бы рейтинги». Демаркус Казинс предложил ввести в НБА 2-минутные бои
6сегодня, 17:35
Еврокубок. «Гамбург» – «Арис», «Валенсия» сыграет с «Цедевитой-Олимпией» и другие матчи
сегодня, 17:00Live
НБА. «Голден Стэйт» примет «Даллас», «Филадельфия» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи
5сегодня, 16:50
Кендрик Перкинс: «Если «Сиксерс» не выйдут в финал конференции, их будут считать одним из самых больших провалов в истории НБА»
4сегодня, 16:29
Брэндон Дженнингс: «Полу Джорджу можно завершать карьеру»
7сегодня, 15:48
Егор Демин – 7-й в рейтинге участников драфта-2025 по версии ESPN
21сегодня, 15:32
Чендлер Парсонс: «Обычный человек не знает, кто такой Ламело Болл, потому что «Хорнетс» всегда были плохой командой»
6сегодня, 15:17
Андрей Кириленко: «По всем договоренностям и Тунис, и Ливия приедут с основными составами»
5сегодня, 14:49
Ко всем новостям
Последние новости
Рик Карлайл: «Дженни Бусек может стать первой женщиной-главным тренером в НБА»
45 минут назад
Шэй Гилджес-Александер о 45 очках: «Ничего особенного. Должен был набрать больше»
сегодня, 16:04
Андрей Кириленко: «Cборная России проведет сбор с 18 до 21 ноября»
сегодня, 15:22
Рик Карлайл: «Майлз Тернер слушает все: от рэпа до R&amp;B, кантри и даже Тейлор Свифт»
2сегодня, 14:56
Шэй Гилджес-Александер – первый игрок в истории НБА, набравший 45 очков, 9 передач, 5 перехватов и 2 блок-шота
2сегодня, 14:42
Возвращение Марии Вадеевой в общую группу ожидается в конце ноября
сегодня, 13:35
В «Лейкерс» опасаются по поводу того, как Д’Анджело Расселл отреагирует на перевод на скамейку
8сегодня, 12:24
Деннис Шредер о слухах про обмен: «Мне все равно. Я профессионал и буду делать свою работу»
3сегодня, 11:53
Пол Джордж: «Очень расстроился, что не смог сыграть в овертайме матча с «Шарлотт», но парни молодцы»
3сегодня, 11:25
Виталий Фридзон о Демине: «Если будет так продолжать, то попадет в НБА»
4сегодня, 10:31