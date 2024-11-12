Трей Мерфи вернулся в состав «Нового Орлеана» после травмы – 12 очков и 5 подборов в матче с «Бруклином»
Трей Мерфи вернулся в строй.
Легкий форвард «Нового Орлеана» дебютировал в сезоне-24/25 в понедельник в матче против «Бруклина» (105:107).
Мерфи вышел в старте и 12 очков (4 из 14 с игры), 5 подборов и 2 блок-шота за 26 минут.
Трей пропустил начало сезона из-за травмы задней поверхности бедра. В октябре форвард продлил контракт с «Пеликанс» на 4 года и 112 миллионов.
«Новый Орлеан» выступает без травмированных Зайона Уильямсона, Деджонте Мюррэя, Си Джей Макколлума, Херба Джонса и Джордана Хоукинса.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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