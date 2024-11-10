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Илона Корстин: «Будем ждать Егора Демина в Единой лиге ВТБ»

Илона Корстин прокомментировала выступления Егора Демина в NCAA.

— Дебют Егора Демина в NCAA заставил писать о баскетболе многие непрофильные СМИ. Что скажете о перспективах российского разыгрывающего в США?

— Перспективы у него точно хорошие. Не зря почти все аналитики считают, что Егор будет выбран в первом раунде драфта НБА-2025. Со своей стороны хочу пожелать ему удачи и профессионального роста. И будем ждать его в Единой лиге.

— Не в НБА?

— В Единой лиге всегда ждем. В НБА — пожалуйста. Будем только рады, если у Егора все получится, – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoИлона Корстин
logoNCAA
logoЕдиная лига ВТБ
университет Бригама Янга
logoЕгор Демин
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