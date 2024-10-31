Евгений Гомельский: «Сегодня Ливия, Тунис, но пройдет немного времени, и вновь будут Франция, Сербия в соперниках»

Евгений Гомельский заявил, что сборной России нужны матчи с любыми соперниками.

«Сегодня, когда от нас отвернулись многие, национальной команде любые матчи нужны. Сегодняшняя сборная молодая, и ей нужна практика.

Конечно, мы не очень хорошо знаем, как выглядят команды соперников. Да, Ливия и Тунис не лидеры баскетбола, но это ничего. Сегодня Ливия, Тунис, но пройдет немного времени, и вновь будут Франция, Сербия в соперниках», – сказал заслуженный тренер СССР.

С 22 по 24 ноября в Москве пройдет товарищеский турнир с участием сборных России, Ливии и Туниса.