Евгений Гомельский: «Сегодня Ливия, Тунис, но пройдет немного времени, и вновь будут Франция, Сербия в соперниках»
Евгений Гомельский заявил, что сборной России нужны матчи с любыми соперниками.
«Сегодня, когда от нас отвернулись многие, национальной команде любые матчи нужны. Сегодняшняя сборная молодая, и ей нужна практика.
Конечно, мы не очень хорошо знаем, как выглядят команды соперников. Да, Ливия и Тунис не лидеры баскетбола, но это ничего. Сегодня Ливия, Тунис, но пройдет немного времени, и вновь будут Франция, Сербия в соперниках», – сказал заслуженный тренер СССР.
С 22 по 24 ноября в Москве пройдет товарищеский турнир с участием сборных России, Ливии и Туниса.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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