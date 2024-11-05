Евгений Гомельский о сборной России: «В такой изоляции, как сейчас, полезно играть со всеми»
Евгений Гомельский считает полезными любые матчи сборной в условиях изоляции.
«Что РФБ ищет соперников для сборной и находит – это плюс. В такой изоляции, как сейчас, полезно играть со всеми, особенно сегодняшнему составу.
Также отмечу, что недавняя встреча глав стран БРИКС в Казани показала, что есть страны, которые к нам относятся доброжелательно и готовы сотрудничать», – сказал заслуженный тренер СССР.
С 22 по 24 ноября в Москве пройдет товарищеский турнир с участием сборных России, Ливии и Туниса.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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