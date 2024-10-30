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Андрей Кириленко об уровне Туниса и Ливии: «Матчи «Кубка дружбы» обещают быть довольно азартными»

Андрей Кириленко рассказал о грядущем международном турнире в Москве.

Сборная России сыграет с командами Туниса и Ливии в рамках турнира «Кубок дружбы. Россия – Африка». Турнир пройдет с 22 по 24 ноября в московском «Баскет Холле».

– Как возникла идея проведения турнира «Кубок дружбы. Россия – Африка»?

– Союз «Африканская деловая инициатива» обратился к РФБ с предложением провести международный матч между сборной России и сборной одной из стран африканского континента в рамках III Российско‑африканского общественного форума. Мы с удовольствием поддержали эту инициативу и начали переговоры с баскетбольными федерациями африканских стран. В ходе коммуникации идея проведения матча переросла в турнир с участием двух стран Северной Африки – Туниса и Ливии. Такие соревнования дают нашей сборной уникальный опыт взаимодействия с совершенно другим стилем баскетбола, что актуально в сегодняшних условиях.

Тунис – достаточно сильная африканская сборная, которая находится на 37‑м месте в мировом рейтинге ФИБА и на 4‑м месте среди африканских стран. Сборная Ливии сегодня тоже хорошо выступает в квалификации к Афробаскету‑2025. Недавно она обыграла сборную Нигерии, а также оказалась сильнее Туниса на Кубке арабских наций, где Ливия одержала 5 побед в 6 играх, так что матчи «Кубка дружбы» обещают быть довольно азартными.

– Почему ареной для проведения турнира выбрали «Баскет Холл» в Крылатском?

– Команда «Баскет Холла» – наши давние друзья и партнеры, которые обладают богатым опытом проведения международных соревнований на высоком организационном уровне. На этой арене успешно проходят матчи российского чемпионата, и я уверен, что она соберет заинтересованных зрителей, соскучившихся по нашей сборной и международным играм, – сказал президент РФБ.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoРФБ
logoАндрей Кириленко
logoсборная Туниса
Сборная Ливии
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