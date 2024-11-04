НБА признала две судейские ошибки в пользу «Торонто» в решающие минуты матча канадцев против «Сакраменто»
НБА отчиталась о судейской работе в матче «Торонто» – «Сакраменто» (131:128 ОТ).
Лига признала две судейские ошибки в пользу «Рэпторс» в решающие минуты встречи.
Форвард «Торонто» Ар Джей Барретт за 19 секунд до конца четвертой четверти при 119:118 совершил пробежку, которая не была зафиксирована.
Киган Мюррэй затем совершил тактический фол, Барретт реализовал один из двух штрафных. Домантас Сабонис вскоре сравнял счет и перевел встречу в овертайм.
В отчете НБА также сообщается об еще одной ошибке рефери в пользу «Торонто» в критический момент дополнительного времени.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBC Sports Bay Area
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