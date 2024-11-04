НБА признала две судейские ошибки в пользу «Торонто» в решающие минуты матча канадцев против «Сакраменто»

НБА отчиталась о судейской работе в матче «Торонто» – «Сакраменто» (131:128 ОТ).

Лига признала две судейские ошибки в пользу «Рэпторс» в решающие минуты встречи.

Форвард «Торонто » Ар Джей Барретт за 19 секунд до конца четвертой четверти при 119:118 совершил пробежку, которая не была зафиксирована.

Киган Мюррэй затем совершил тактический фол, Барретт реализовал один из двух штрафных. Домантас Сабонис вскоре сравнял счет и перевел встречу в овертайм.

В отчете НБА также сообщается об еще одной ошибке рефери в пользу «Торонто» в критический момент дополнительного времени.