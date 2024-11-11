Осар Томпсон получил разрешение НБА на возвращение на площадку

Осар Томпсон сможет продолжить карьеру.

Форвард «Детройта » получил разрешение комиссии на возвращение после проблем с тромбом. Томпсон был вынужден досрочно завершить прошлый сезон из-за проблем со здоровьем.

В 63 матчах прошлого чемпионата 21-летний форвард в среднем набирал 8,8 очка, 6,4 подбора, 1,9 передачи, 1,1 перехвата и 0,9 блок-шота за 25,1 минуты на паркете.

Томпсон сможет начать тренировки в полный контакт и дебютировать в сезоне в ближайшее время.

Форвард стал четвертым новичком в истории клуба, которому удалось сделать 50 блок-шотов и 50 перехватов в первом сезоне. Томпсон присоединился к Андре Драммонду , Гранту Хиллу и Терри Тайлеру.

«Пистонс» начали сезон с результатом 4-7.