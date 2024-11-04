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Д’Анджело Расселл может пропустить матч с «Детройтом» из-за ушиба стопы

Д’Анджело Расселл может пропустить предстоящий матч «Лейкерс».

Участие разыгрывающего калифорнийской команды в гостевой встрече с «Детройтом» в понедельник находится под вопросом из-за ушиба стопы.

Расселл числился в списке травмированных «Лейкерс» перед двумя последними встречами из-за болей в спине, но выходил на площадку.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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