Д’Анджело Расселл может пропустить матч с «Детройтом» из-за ушиба стопы
Д’Анджело Расселл может пропустить предстоящий матч «Лейкерс».
Участие разыгрывающего калифорнийской команды в гостевой встрече с «Детройтом» в понедельник находится под вопросом из-за ушиба стопы.
Расселл числился в списке травмированных «Лейкерс» перед двумя последними встречами из-за болей в спине, но выходил на площадку.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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